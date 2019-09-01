رسميا.. مصر المقاصة يضم أحد نجوم الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة تعاقده مع أيمن حفني، لاعب وسط الزمالك، لمدة 3 مواسم مقبلة حتى عام 2022، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء.

وقال المقاصة في بيان رسمي له، عبر صفحته على شبكة الإنترنت: "شهدت الصفقة مفاوضات صعبة وطويلة نحو 25 يوما، وحالة من الشد والجذب بين عصام سراج وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، في ظل الاختلاف على بعض بنود العقد وطريقة السداد والأمور المتعلقة بانتقال اللاعب بشكل نهائي".

وأضاف: "تم حسم الصفقة رسميا بعد الاتصال المباشر بين اللواء محمد عبد السلام وبين المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لصفوف المقاصة، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الناديين".

يذكر أن أيمن حفني (33 عاما) انتقل للزمالك عام 2014 قادما من طلائع الجيش، وشارك في 133 مباراة خلال خمسة مواسم، ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 31 آخرين.

المصدر: وكالات