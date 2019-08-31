ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية اليوم السبت، أن أحد لاعبي فريق يوفنتوس حامل لقب بطل الكالتشيو، عرض خدماته على إنتر ميلان للانضمام لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن وكيل اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي، عرض خدمات موكله على "النيراتزوري" هذا الصيف، مشيرة إلى أن الصفقة قد تحسم لصالح إنتر ميلان مقابل 20 مليون يورو.

ويأتي ذلك في ظل تداول أنباء مؤخرا، حول إدراج ماتويدي ضمن الأسماء المرشحة للاستبعاد من قائمة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

المصدر: وكالات