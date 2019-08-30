جرى سحب قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم الجديد (2019-2020) اليوم الجمعة، وذلك في حفل أقيم بإمارة موناكو الفرنسية.

وتم توزيع الأندية الـ48 المشاركة في النسخة الـ11 من مسابقة الدوري الأوروبي بحلتها الجديدة والـ49 في تاريخها، حسب القرعة على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق فقط، ولا يمكن لأي مجموعة أن تتضمن فريقين من بلد واحد، وهو ما سيراعى أثناء عملية سحب القرعة.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى (A): إشبيلية، أبويل، كاراباخ، دوديلانج

المجموعة الثانية (B): دينامو كييف، كوبنهاغن، مالمو، لوغانو

المجموعة الثالثة (C): بازل، كراسنودار، خيتافي، طرابزون سبور

المجموعة الرابعة (D): سبورتينغ لشبونة، أيندهوفن، روزنبورغ، لاسك

المجموعة الخامسة (E): لاتسيو، سيلتيك، رين، كلوج

المجموعة السادسة (F): أرسنال، آينتراخت فرانكفورت، ستاندارد لييغ، فيتوريا غيماراييش

المجموعة السابعة (G): بورتو، يانغ بويز، فينورد، رينجرز

المجموعة الثامنة (H): تسيسكا موسكو، لودوغوريتس، إسبانيول، فيرينكفاروس

المجموعة التاسعة (I): فولفسبورغ، جينيت، سانت إيتيان، أوليكساندريا

المجموعة العاشرة (J): روما، مونشنغلادباخ، باشاك شهير، فولفسبيرجر

المجموعة الحادية عشرة (K): بشكتاش، سبورتينغ براغا، وولفرهامبتون، سلوفان براتيسلافا

المجموعة الثانية عشرة (L): مانششتر يونايتد، أستانا، بارتيزان، ألكمار.

وتم قبل سحب القرعة توزيع الأندية الـ48 المشاركة في دور المجموعات على 4 مستويات، حيث يضم كل مستوى 12 فريقا، وتم ترتيبهم بناء على آخر تصنيف للـ"يويفا"، وجاءت مستويات الأندية كالتالي:

المستوى الأول: إشبيلية، آرسنال، بورتو، روما، مانشستر يونايتد، دينامو كييف، بشكتاش، بازل، سبورتنج لشبونة، تسيسكا موسكو، فولفسبورغ، لاتسيو.

المستوى الثاني: آيندهوفن، كراسنودار، سيلتك، كوبنهاغن، سبورتينغ براغا، جينت، بوروسيا مونشنغلادباخ، يانغ بويز، أستانا، لودوغوريتس رازغراد، أبويل نيقوسيا، آينتراخت فرانكفورت.

المستوى الثالث: سانت إيتيان، كاراباغ، فينورد، خيتافي، إسبانيول، مالمو، بارتيزان، ستاندارد لييغ، وولفرهامبتون، رين، روزنبورغ، باشاك شهير.

المستوى الرابع: ألكمار، فيتوريا غيمارايش، طرابزون سبور، أوليكساندريا، دوديلانج، لاسك، فولفسبيرجر، سلوفان براتيسلافا، لوغانو، رينجرز، كلوج، فيرينكفاروس.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور التالي، ليصبح عدد المتأهلين حينها 24 فريقا، وتنضم إليهم 8 فرق من أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا، ليكتمل عقد المتأهلين في دور الـ32.

المصدر: RT