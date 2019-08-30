أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية صباح اليوم الجمعة، بتعرض عمرو زكي نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر لحادث مروع بسيارته الخاصة على طريق الساحل الشمالي.

وهرعت قوات الأمن والإسعاف لمكان الحادث، حيث جرى نقل اللاعب عمرو زكى لمستشفى العلمين لتلقي الإسعافات، إثر الحادث الذي تعرض له.

RT

RT

يذكر أن عمرو زكي قد أعلن اعتزاله لكرة القدم منذ 5 سنوات تقريبا، وكان أحد أفراد الجيل الذهبي الذي نجح بقيادة حسن شحاتة بالفوز بثلاث بطولات لكأس أمم إفريقيا مع منتخب "الفراعنة".

المصدر: RT