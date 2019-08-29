ميسي يتوّج بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019
توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 على هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الذي تستضيفه موناكو الفرنسية.
وفاز بجائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2019، البرازيلي أليسون بيكير حامي عرين ليفربول الإنجليزي.
✨ 2018/19 #UCL Goalkeeper of the Season ✨— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
🏅 𝐀𝐋𝐈𝐒𝐒𝐎𝐍#UEFAawards | #UCLdrawpic.twitter.com/4LqDHksmf8
كما فاز الهولندي فيرغيل فان دايك، صخرة دفاع ليفربول بجائزة أفضل مدافع في أوروبا لعام 2019.
✨ 2018/19 #UCL Defender of the Season ✨— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
🏅 𝐕𝐀𝐍 𝐃𝐈𝐉𝐊#UEFAawards | #UCLdrawpic.twitter.com/H6peo3U3to
وتوّج فرانك دي يونغ نجم برشلونة الجديد بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لعام 2019.
✨ 2018/19 #UCL Midfielder of the Season ✨— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
🏅 𝐃𝐄 𝐉𝐎𝐍𝐆#UEFAawards | #UCLdrawpic.twitter.com/DS7iOlyDNN
فيما نال جائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي.
✨ 2018/19 #UCL Forward of the Season ✨— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
🏅 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈#UEFAawards | #UCLdrawpic.twitter.com/OspQ4gXQwR
يتبع..