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تمت الصفقة.. نيمار يعود إلى برشلونة

الرياضة

تمت الصفقة.. نيمار يعود إلى برشلونة
RT
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عاد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، قبل 48 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت"، أن نيمار عاد إلى برشلونة، وأن الاتفاق تم بين الفريقين، مضيفة أن توقيع العقود في الطريق بين الناديين.

يتبع..

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