تمت الصفقة.. نيمار يعود إلى برشلونة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbug
عاد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، قبل 48 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا.
وأكدت شبكة "سكاي سبورت"، أن نيمار عاد إلى برشلونة، وأن الاتفاق تم بين الفريقين، مضيفة أن توقيع العقود في الطريق بين الناديين.
⚠ #UltimOra#Calciomercato— Sky Sport (@SkySport) August 29, 2019
✅ #Barcellona, #Neymar torna in blaugrana
✍ Accordo raggiunto con il #PSG, firma in arrivo#SkySport#SkyCalciomercatopic.twitter.com/Lgt7E5eOWJ
يتبع..
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)