مباراة كرة قدم تتحول إلى مأتم في المغرب (فيديو)

أدت الفيضانات إلى مصرع 7 أشخاص على الأقل في قرية "دوار تيزرت" ضواحي مدينة تارودانت المغربية، كانوا يتابعون مباراة محلية في كرة القدم أمس الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن السلطات المحلية قولها، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء أمس الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات في قرية "تيزرت" في ضواحي تارودانت، وأودت بحياة الضحايا السبع، وهم شاب يبلغ 17 عاما وستة مسنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة جرف السيول، لأشخاص، بعدما انهار جانب من حائط ملعب كانوا يتشبثون من خلاله بالحياة إلى آخر رمق.

وندد نشطاء على المواقع الاجتماعية، بالبنية التحتية والمرافق الهشة للملعب المذكور، مطالبين بمحاسبة المسؤولين على بناء هذا الملعب بجانب واد، وفي منطقة تشهد فيضانات من حين لآخر، كما تعرف بطبيعتها القاسية وتضاريسها الوعرة.

المصدر: وكالات