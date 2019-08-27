أوليمبياكوس يجدد فوزه على كراسنودار بفضل العربي (فيديو)
Globallookpress
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بلغ أوليمبياكوس اليوناني، دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه اليوم، على مضيفه كراسنودار الروسي (2-1)، في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.
وبادر أصحاب الأرض إلى افتتاح باب التسجيل، في الدقيقة العاشرة، عن طريق دانييل أوتكين، وبعدها بدقيقة واحدة، نجح أوليمبياكوس في إدارك هدف التعادل، بواسطة المهاجم المغربي يوسف العربي، قبل أن يعود نفس اللاعب، بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، ليسجل الهدف الثاني للفريق اليوناني.
August 27, 2019
August 27, 2019
August 27, 2019
وكانت مباراة الذهاب في اليونان، انتهت بفوز عريض لأصحاب الأرض، بنتيجة 4-0.
المصدر: "تويتر"
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