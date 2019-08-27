مشجعو رد ستار بلغراد يستعينون بدبابة قبل مباراة فريقهم في دوري الأبطال

وضع مشجعون لنادي رد ستار بلغراد الصربي دبابة خرجت من الخدمة أمام ملعب فريقهم قبل مواجهة يانغ بويز السويسري، بإياب الدور التمهيدي الحاسم للتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتعود الدبابة "تي-55" لحقبة الاتحاد السوفيتي، وهي واحدة من أكثر من ألف دبابة خدمت لعقود في الجيش اليوغوسلافي سابقا.

وزينت الجماهير الدبابة بألوان قميص لعب رد ستار بلغراد ووضعتها أمام المدخل الشمالي لملعب رايكو ميتيتش، أمس الاثنين.

Your club could never!



Serbian club ФК Црвена Звезда Belgrade today put a real TANK outside the north stand ahead of their Champions League decider vs Young Boys. Don't believe it? Please yourself: #crvenazvezda#UCL#Serbia#KosovoIsSerbiapic.twitter.com/xuT1Xhv9eW — Стара Дама (@GrandeAmore10) August 26, 2019

ويخصص الجزء الشمالي من الملعب عادة لجماهير رد ستار التي تورطت في السابق في أحداث عنف.

وقال موقع لمشجعي نادي رد ستار على الإنترنت قبل مباراة الإياب، اليوم الثلاثاء، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 2-2: "أسلحة رد ستار باتت جاهزة".

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ونفى مشجعو رد ستار أن يكون وضع الدبابة أمام الملعب تصرفا استفزازيا، وقام العشرات منهم بالتقاط الصور بجوارها.

وقال المشجع نيناد: "ليس استفزازا.. إنه أمر طبيعي تماما.. الحرب انتهت منذ 25 عاما".

وأضاف مشجع آخر يدعى ستانيسا بوسيوكوفيتش بعد أن اشترى تذاكر المباراة: "إنها أمور تتعلق بكرة القدم أكثر من أي شيء آخر".

وعلق وزير الداخلية المحلي، نيبوشا ستيفانوفيتش، على الأمر قائلا إنه لا توجد ذخائر في الدبابة.

وقال في حديث للصحفيين: "باتت هيكلا الآن يشبه الدبابة رغم وجود المدفع والبرج. قال مسؤولون إنه لا يوجد أي داع لتدخل الشرطة".

المصدر: رويترز