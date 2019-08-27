أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس، إعفاء جمال بلماضي، مدرب المنتخب الأول من تدريب منتخب المحليين، الذي يستعد لمواجهة نظيره المغربي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2020.

وكشف الاتحاد الجزائري عن تنظيم جديد في الجهاز الفني لمنتخب المحليين، الذي سيقوده الفرنسي لودوفيك باتلي، مدرب منتخب الجزائر لفئة أقل من 23 عاما.

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز المعاون لبلماضي في المنتخب الأول، سيتولى مساعدة باتلي، والمكون من عزيز بوراس، وعمار مرواني، وسارج رومانو، وزهير بن سديرة، إضافة إلى مدرب اللياقة البدنية فريدريك فور.

ولم يذكر الاتحاد الجزائري أسباب هذا القرار المفاجئ، علما بأن بلماضي، كان أعلن السبت الماضي عن قائمة تضم 22 لاعبا للمشاركة في معسكر إعدادي استعدادا لمواجهة "أسود الأطلس" في الـ20 من الشهر المقبل،

في ذهاب الدور المؤهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2020.

وسطع نجم بلماضي كمدرب، بعدما قاد منتخب الجزائر الأول، للتتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر.

المصدر: وكالات