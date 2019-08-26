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إنتر يفتتح مشواره في "الكالتشيو" برباعية في شباك ليتشي (فيديو)

الرياضة

إنتر يفتتح مشواره في
Globallookpress
إنتر يفتتح مشواره في "الكالتشيو" برباعية في شباك ليتشي (فيديو)
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استهل نادي إنتر ميلان مشواره في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز كاسح على ضيفه ليتشي (4-0)، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين، في ختام الجولة الأولى من "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل رباعية "النيراتزوري"، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وستيفانو سينسي، والوافد الجديد، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، وأنطونيو كاندريفا، في الدقائق 21، 24، 60 و84 على الترتيب.

وأكمل ليتشي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76، بعد طرد مهاجمه البرازيلي دييغو فارياس.

وكانت هذه المباراة الرسمية الأولى التي يخوضها إنتر، تحت قيادة مدربه الجديد، أنطونيو كونتي، العائد إلى إيطاليا بعد تجربة في إنجلترا مع نادي تشيلسي.

المصدر: silatv

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