كلوب يعتزم الابتعاد عن التدريب لمدة عام

قال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، إنه يعتزم الحصول على راحة من التدريب لمدة عام، لاستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأبلغ كلوب مجلة "كيكر" الألمانية قائلا: "أملك طاقة كبيرة، لكن لدي مشكلة واحدة. لا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي، فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي، أو أفعل عكس ذلك".

وتابع: "عندما أشعر أنني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول، سأحصل على راحة لمدة عام".

واستطرد كلوب: "بعد هذه الراحة لمدة عام، سأتخذ قرارا. لكن هناك فرصة كبيرة لأن أستعيد كامل طاقتي وبعدها أستطيع القيام بعملي على النحو الذي أرغبه".

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وتولى كلوب، مسؤولية تدريب ليفربول في 2015، ويرتبط معه بعقد حتى 2022، وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق المركز الثاني بعد مانشستر سيتي.

ويتصدر ليفربول، الذي لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1990، الترتيب حاليا، بتسع نقاط من ثلاث مباريات، متفوقا بنقطتين على غريمه "السيتي" حامل اللقب.

وحال فوزه بالدوري الممتاز هذا الموسم بعد لقب دوري الأبطال، سيصبح كلوب (52 عاما)، واحدا من أنجح المدربين منذ عقود في ليفربول.

المصدر: رويترز