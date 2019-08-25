خطف الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، الأضواء خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، وجمعت بين فريقه ليفربول وضيفه أرسنال، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهر فيرمينيو في إحدى اللقطات، وهو يتلاعب بالوافد الجديد على نادي أرسنال، الدولي الإسباني داني سيبايوس، حيث راوغه بطريقة مذهلة.

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Bobby Firmino takes the piss 👏 pic.twitter.com/GbaiqUrBQB — Footbilly (@footbilly) August 24, 2019

وتسلم فيرمينيو الكرة على حدود منطقة جزاء أرسنال، وعندما تقدم سيبايوس لانتزاعها منه، رفعها من فوق رأسه ببراعة، قبل أن يسددها، ولسوء حظ النجم البرازيلي، فهذه اللوحة الفنية الرائعة لم تسفر عن هدف.

Baller Firmino sent Ceballos for a chicken sammich with this bit of skill. Filthy. #LIVARSpic.twitter.com/TU9qHBV1Go — The Football PullUp (@FootiePullup) August 25, 2019

وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليواصل تصدره لمسابقة الدوري، برصيد 9 نقاط جمعها من 3 مباريات.

المصدر: "تويتر"