 
مباشر

شاهد.. فيرمينيو يتلاعب بسيبايوس بطريقة مذهلة

الرياضة

شاهد.. فيرمينيو يتلاعب بسيبايوس بطريقة مذهلة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb3e

خطف الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، الأضواء خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، وجمعت بين فريقه ليفربول وضيفه أرسنال، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهر فيرمينيو في إحدى اللقطات، وهو يتلاعب بالوافد الجديد على نادي أرسنال، الدولي الإسباني داني سيبايوس، حيث راوغه بطريقة مذهلة.

إقرأ المزيد
المتوهج صلاح يقود ليفربول لتحقيق 4 أرقام مميزة
المتوهج صلاح يقود ليفربول لتحقيق 4 أرقام مميزة

وتسلم فيرمينيو الكرة على حدود منطقة جزاء أرسنال، وعندما تقدم سيبايوس لانتزاعها منه، رفعها من فوق رأسه ببراعة، قبل أن يسددها، ولسوء حظ النجم البرازيلي، فهذه اللوحة الفنية الرائعة لم تسفر عن هدف.

وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليواصل تصدره لمسابقة الدوري، برصيد 9 نقاط جمعها من 3 مباريات.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟