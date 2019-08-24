قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، إنه يؤمن بقدرات وإمكانيات مواطنه، جواو فيلكس، الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأتلتيكو مدريد الإسباني.

وصرح أفضل لاعب في العالم خمس مرات قائلا: "هل أنا أومن بأن فيلكس سيكون قادرا على تكرار نجاحي في إسبانيا؟ طبعا".

وتابع اللاعب السابق لريال مدريد: "إنه (فيلكس) لاعب رائع، ويتمتع بإمكانيات كبيرة، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه".

وأعلن فيلكس (19 عاما)، في وقت سابق، أنه يريد أن يكون مثل مواطنه رونالدو، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال ونادي ريال مدريد، وصاحب خمس كرات ذهبية.

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وكان فيلكس، انضم في يوليو الماضي إلى أتلتيكو مدريد قادما من بنفيكا البرتغالي، مقابل 126 مليون يورو. وتألق بشكل لافت في المباريات الإعدادية لـ"الروخي بلانكوس"، خاصة في مواجهتي ريال مدريد، ويوفنتوس، اللتين انتهتا بفوز الأتلتيكو بـ7-3 و 2-1 على الترتيب.

المصدر: matchtv.ru