مقاتل يخنق رجلا حتى الموت أمام أنظار زوجته! (صور)

أقدم النرويجي روجر بولمان، المحترف في رياضات الفنون القتالية للدفاع عن النفس، على قتل السائح البريطاني أميتاببال سينغ باجاج، بفندق في منتجع جزيرة "فوكيت" التايلاندية.

وبدأت القصة المأساوية عندما اشتكت باندهانا زوجة باجاج من إزعاج يصدر فجرا من غرفة النرويجي بولمان المجاورة، ما دفع زوجها للتوجه إليه حاملا سكينا بيده.

Statement from the wife of Amitpal Singh Bajaj and details from what happened! We need justice for #AmitpalSinghhttps://t.co/XC5kIksGRg — DailyEnt.Xpress (@DailyEntXpress) August 23, 2019

وبعد نقاش محتد نشب شجار بين الرجلين، ووجه باجاج (34 عاما) طعنة لبولمان 53 عاما، لكن الأخير فاجأه بحركة غير متوقعة من الفنون القتالية، وقام بخنقه حتى أجهز عليه أمام أنظار زوجته، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

British tourist is choked to death by Norwegian martial arts expert at a hotel in Phuket after telling him to keep the noise down https://t.co/692ZYytXcM — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 23, 2019

ووجهت لبولمان تهمة "التسبب في الضرر المؤدي إلى الموت"، وتم إطلاق سراحه بكفالة، ولكن عليه البقاء في تايلاند حتى صدور قرار من المحكمة.

PHUKET TRAGEDY | In a statement sent to Asia Samachar, Bandhna Kaur Bajaj recounts the events that led to the tragic loss of her husband Amritpal Singh Bajajhttps://t.co/XarxvT23iI — AsiaSamachar (@AsiaSamachar) August 23, 2019

يذكر أن أميتاببال سينغ باجاج، وزوجته باندهانا، البالغة من العمر 34 عاما أيضا، كانا يقضيان مع ابنهما "فير" البالغ من العمر عامين، عطلتهما في فندق بوكيت بتايلاند، بمناسبة مرور 10 أعوام على زواجهما.

المصدر: وكالات