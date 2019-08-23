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رونالدو يحذر من ظاهرة ستدمر العالم

الرياضة

رونالدو يحذر من ظاهرة ستدمر العالم
Globallookpress
رونالدو يحذر من ظاهرة ستدمر العالم
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حذر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، من خطورة الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون في البرازيل منذ أسابيع.

ونشر أفضل لاعب في العالم خمس مرات، صورة من حرائق غابات الأمازون على صفحته في موقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "تنتج غابات الأمازون المطيرة أكثر من 20 بالمئة من الأوكسجين في العالم، وها هي تحترق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. إنها مسؤوليتنا جميعا للمساعدة في إنقاذ كوكبنا".

وتشهد غابات الأمازون المطيرة هذا العام، أكبر عدد من الحرائق منذ 2013، حيث بلغ عددها حتى الآن 73 ألف حريق، مقابل 39 ألفا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: gazeta.ru

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