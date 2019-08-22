أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكن القدم، اليوم الخميس، رسميا عن توقيع لاعبه، أليكس أوكسليد تشامبرلين، على عقد جديد طويل الأمد، ينتهي في يونيو 2023.

✍️🔴@Alex_OxChambo has signed a new long-term deal with the Reds 🙌 pic.twitter.com/xLw0AZlOJs — Liverpool FC (@LFC) 22 августа 2019 г.

وقال تشامبرلين لموقع ليفربول الرسمي عقب التجديد: "أنا متحمس للغاية.. أشعر أني غبت لعام كامل، وهو ما حدث بالفعل، لذلك أنا سعيد بإمكانية توقيعي على هذا العقد، أعتقد أنها فرصة لتعويض ما فاتني".

وغاب تشامبرلين عن معظم مباريات "الريدز" في الموسم الماضي، بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي الخلفي والأمامي، في أبريل 2018.

وكان تشامبرلين (26 عاما) قد انضم لصفوف ليفربول، صيف 2017، قادما من أرسنال، مقابل صفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليون جنيه إسترليني، وخاض 47 مباراة مع "الريدز" في جميع المسابقات، وسجل خلالها 5 أهداف.

المصدر: وكلات