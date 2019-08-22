أعلن نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، اليوم الخميس، تجديد عقد ظهيره الأيمن، قائد منتخب مصر أحمد المحمدي لموسم إضافي.

وكتب النادي في حسابه على موقع "تويتر": "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن تجديد عقد أحمد المحمدي لمدة موسم إضافي".

من جهته، قال المحمدي، الذي ينتهي عقده السابق في ختام الموسم الجاري: "عندما جئت إلى هنا، كان الهدف الأساس إعادة النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. الموسم الأول كان صعبا لعدم صعودنا (إلى الدوري الإنجليزي الممتاز)، لكننا نجحنا بذلك الموسم الماضي. كان الأمر صعبا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وكان موسما ناجحا. أصبحنا في البريمير ليغ وآمل في أن يكون موسمنا إيجابيا".

وانضم المحمدي (31 عاما) إلى أستون فيلا عام 2017 قادما من هال سيتي، وخاض معه أكثر من 40 مباراة الموسم الماضي.

واستهل المحمدي مواجهتي أستون فيلا هذا الموسم في "البريمير ليغ"، واقترب من خوض مباراته المئة مع النادي.

المصدر: وكالات