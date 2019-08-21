أعلنت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد، لمباراة واحدة، بعد تعرضه للطرد في الجولة الأولى من الدوري.

وتلقى مودريتش بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله القوي ضد دينيس سواريز، لاعب سيلتا فيغو، وذلك في الدقيقة 56 من زمن المباراة التي جمعت ريال مدريد ومضيفه سيلتا فيغو (3-1)، في مستهل مشوارهما ضمن الموسم الجديد لليغا.

وقرر ريال مدريد الاستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها النجم الكرواتي، بعد تقرير حكم المباراة الذي ذكر فيه أن لاعب الفريق الملكي تعمد ضرب منافسه، وهو الأمر الذي كان يعرضه للإيقاف لمدة 3 مباريات، لكن، تم قبول استئناف الميرينغي ومن ثم إيقاف اللاعب لمباراة واحدة فقط.

وسيغيب اللاعب الكرواتي بالتالي عن مباراة فريق ريال مدريد وضيفه بلد الوليد، يوم السبت المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري.

المصدر: وكالات