وصل الجناح الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري إلى إيطاليا اليوم الأربعاء، للانضمام إلى فيورنتينا حسب ما نشر الأخير في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي.

وحطت الطائرة الخاصة التي نقلت الفرنسي وزوجته وهيبة في مطار فيورنتينا، حيث كان إداريو نادي "الفيولا" في انتظاره.

ونشر فيورنتينا صور الفرنسي وهو يحمل قميص ووشاح النادي، قبل أن يخرج من المطار حيث كان في استقباله مئات المشجعين باللون البنفسجي للفريق.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن ريبيري وقع في وقت متأخر أمس الثلاثاء عقد انضمامه إلى فيورنتينا على أن يقدم لوسائل الإعلام والجمهور غدا الخميس، بعد أن يخضع للفحص الطبي.

وكان ريبيري البالغ 36 عاما قد رحل مع نهاية الموسم المنصرم عن نادي بايرن ميونخ الألماني، بعدما قضى في صفوفه 12 عاما.

ويعد فيورنتينا من الأندية القوية في إيطاليا، لكن الفريق عاني في الموسم الماضي، حيث واجه شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي "Serie B".

المصدر: وكالات