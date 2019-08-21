مهاجم منتخب الجزائر ينتقل إلى موناكو الفرنسي

انتقل المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني من ليستر سيتي الإنجليزي إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر قريبة من فريق الإمارة.

وستكون إعارة سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيرا مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

🇩🇿 Official: Islam Slimani joins Monaco on loan from Leicester City #TeamDZpic.twitter.com/Om3mJCJQNM — DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) August 20, 2019

وخضع اللاعب البالغ 31 عاما لفحص طبي أمس الثلاثاء قبل انتقاله إلى موناكو، الذي عانى كثيرا في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي وفي بداية الموسم الجديد بعد أن مني بهزيمتين بنتيجة 3-0 على يد كل من ليون في المرحلة الافتتاحية وميتز في الجولة الثانية.

وكان سليماني اكتشاف موسم 2013-2014 مع نادي سبورتينغ البرتغالي تحت إشراف ليوناردو جارديم مدرب موناكو الحالي.

المصدر: "أ ف ب"