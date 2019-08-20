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اتهام مدرب الزمالك المصري الجديد بالتحرش

الرياضة

اتهام مدرب الزمالك المصري الجديد بالتحرش
@ZSCOfficial/Twitter.com
فضيحة أخلاقية تهز مدرب الزمالك الجديد
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لم تمض سوى ساعات قليلة على تعيين الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مدربا جديدا للزمالك المصري لكرة القدم، حتى طفت على السطح فضيحة أخلاقية واتهامات للمدرب الجديد بالتحرش الجنسي.

وتناقلت مواقع مصرية عدة، تقريرا أعدته صحيفة "citizen" الجنوب إفريقية، ألقت فيه الضوء على جانب من الحياة الخاصة للمدير الفني الصربي عندما كان يشرف على تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (2017/2019).

ونشرت الصحيفة صورا لسريدوفيتش وهو في إحدى السهرات مع بعض الفتيات في أوضاع خليعة.

من جهتها، اتهمت صحيفة "صنداي وورلد" الجنوب إفريقية، سريدوفيتش بمحاولة التحرش الجنسي بإحدى سيدات الفندق أثناء تدريب أورلاندو بايرتس.

ووجهت للمدرب الصربي اتهامات أخرى بالتحرش عندما كان مديرا فنيا للمنتخب الأوغندي في 2017، حيث احتفل مع مشجعات أوغنديات بتأهل منتخبهم لكأس أمم إفريقيا 2017 بطريقة مثيرة.

ونقل موقع "سبورت 24" رد "ميتشو" على هذه الاتهامات والذي قال: "ما حدث أمر مخجل لن أفعل شيئا تجاهه.. فقط سأرسل المحامين ليتعاملوا بشأنه.. لقد كنت الشخص الأكثر احتراما خلال وجودي في جنوب إفريقيا، وعملت جنديا وخادما لكرة القدم.. لا أستحق هذا أبدا، وتلك الاتهامات غير عادلة".

وكان الزمالك أعلن أمس، تعيين سريدوفيتش مدربا جديدا له لمدة موسم واحد.

المصدر: وكالات

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