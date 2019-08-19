شاهد.. أول فريق كروي للأقزام في مصر

يسعى عدد من لاعبي كرة القدم الأقزام إلى التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تقف أمام تحقيق حلمهم في تشكيل أول فريق لكرة القدم للاعبين الأقزام، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويجتمع 22 لاعبا من 16 مدينة مصرية للتدريب مرتين كل شهر على الأقل، في إطار سعيهم لتشكيل اتحاد لكرة القدم للأقزام، بالرغم من ضعف الإمكانيات.

وتم تأسيس فريق (النجوم الطيبون للأقزام) بمبادرة من "نجوم"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على مساعدة أقزام مصر المقدر عددهم بنحو 75 ألفا.

ويتدرب لاعبو فريق الأقزام في مصر لدخول مسابقة ودية مقررة في أكتوبر، ستقام في المغرب، وتأتي كجزء من الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2020 في كوبا.

المصدر: وكالات