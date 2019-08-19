رسميا.. كوتينيو ينتقل إلى بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم، تعاقده على سبيل الإعارة مع الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو قادما من برشلونة الإسباني.

وقال البايرن في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "كوتينيو كان واضحا معنا خلال المفاوضات مع برشلونة، وأبدى رغبته في حمل قميص البايرن.. كوتينيو لاعب من طراز عال، ويمتلك مهارات كبيرة، وسيكون خيارا رائعا لنا في الملعب".

🗣️ @Phil_Coutinho: "Ich kann es kaum erwarten, das Trikot überzustreifen und zu spielen." #ServusCoutinhopic.twitter.com/Lemu3ivLV4 — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2019

من جهته، أعرب كوتينيو عن سعادته بخوض تجربة جديدة في بلد جديد، حيث قال: "بالنسبة لي التغيير هو تحد جديد في بلد جديد، وفي فريق هو أحد أفضل الأندية الأوروبية. أنا أتطلع لما هو قادم".

🎙 @Phil_Coutinho: "بالنسبة لي التغيير هو تحدٍ جديد في بلد جديدة بنادٍ هو أحد أفضل الأندية الأوروبية. أنا أتطلع لما هو قادم".

- صاحب الرقم 🔟#مرحبًا_كوتينيوpic.twitter.com/fOgJgqtE35 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 19, 2019

وانضم كوتينيو للبايرن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وسيحمل القميص رقم 10 مع الفريق البافاري.

وكان برشلونة قد أصدر في وقت سابق، بيانا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 ملايين يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.

وأشار "البارسا" في بيانه إلى إمكانية تفعيل بايرن ميونخ، بند خيار شراء كوتينيو بنهاية الموسم الجاري، مقابل 120 مليون يورو.

المصدر: وكالات