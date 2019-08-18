أهدر تشيلسي فرصة تحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بقيادة فرانك لامبارد بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي، الأحد، في المرحلة الثانية للمسابقة.

وتقدم تشيلسي بهدف مبكر عبر ماسون مونت في (د.7)، لكن ويلفرد نديدي أحرز هدف التعادل لليستر في (د.67).

وحصد تشيلسي أول نقطة له في البطولة خلال الموسم الحالي، فيما نال ليستر النقطة الثانية له.

وحقق الدولي السابق فرانك لامبارد عودة مخيبة إلى ملعب "ستامفورد بريدج" الذي تألق فيه كلاعب على مدى 13 موسما (2001-2014)، واستهل الهداف التاريخي لتشيلسي (211 هدفا في 648 مباراة) مشواره التدريبي مع فريقه السابق بهزيمتين ضد مانشستر يونايتد 0-4 في المرحلة الأولى من الدوري، ثم ليفربول على كأس السوبر الأوروبي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

المصدر: وكالات