شاهد.. غوارديولا وأغويرو في سجال غاضب

التقطت الكاميرات نقاشا حادا بين مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا وهداف الفريق سيرجيو أغويرو أثناء مواجهة أمس السبت ضد توتنهام، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وبدأ السجال على خط الملعب بعد استبدال غوارديولا للمهاجم الأرجنتيني بزميله البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة 66 من المباراة.

Everyone is being silent on what happened between Pep & Kün Aguero💔😂 But when pogba and Mourinho had issues the whole pl was upside down #MCITOT#guardiola#premierleauge#ManchesterCitypic.twitter.com/wMzdGloZrS — Jeffrey (@baaadcaptain) August 17, 2019

وظهر واضحا أن أغويرو البالغ 31 عاما، والذي سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة كان غاضبا من تأنيب غوارديولا، فالأخير جذبه ووضع يده على صدره ووجه له بعض الكلمات في لقطة مشحونة، قبل أن يرد أغويرو بطريقة غاضبة ويتابع طريقه إلى مقاعد البدلاء.

"Sergio Aguero thought I was upset with him after he missed an open chance, well emotions are part of the game,we talked during and after the game.He's a man I love that much" Pep Guardiola.#MCITOTpic.twitter.com/GGgTw1SvdC — Joseph Silver🇰🇪 (@silverjosephKE) August 18, 2019

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وبعدها نشرت لهما صور وهما يتعانقان بعد الهدف الذي سجله خيسوس في الدقيقة الأخيرة من المباراة، غير أن "VAR" ألغاه بداعي لمسة يد على أحد مدافعي السيتي داخل منطقة جزاء الفريق اللندني.

وبحسب العديد من التقارير، فإن غضب غوارديولا بدأ في الشوط الأول وتحديدا بعد هدف التعادل الأول الذي سجله إريك لاميلا لتوتنهام، وبدا أن المدرب الإسباني حمل أغويرو مسؤولية الهدف لأنه لم يدافع بشكل جيد ضد مواطنه المهاجم الأرجنتيني وتركه يتقدم إلى منطقة الجزاء ويسدد ويسجل.

المصدر: وكالات