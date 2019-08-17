ليفربول يقتنص الفوز من أرض ساوثهامبتون في "البريميرليغ"

فاز ليفربول بصعوبة على مضيفه ساوثهامبتون 2-1، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتقدم ليفربول بثنائية لساديو ماني وروبرتو فيرمينو في (د.46 و71)، وأحرز داني إنجز هدف ساوثهامبتون الوحيد في (د.83).

واقتسم فريقا ليفربول وأرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري بعد أن حقق كلاهما الفوز الثاني على التوالي في المسابقة برصيد 6 نقاط لكل منهما، لكن "الريدز" يتفوق فقط بفارق الأهداف بعد فوزه في الجولة الأولى على نوريتش سيتي 4-1. في المقابل ظل ساوثهامبتون بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية.

وفي مباريات أخرى، فاز نوريتش سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1، وفاز بورنموث على مضيفه أستون فيلا 2-1، كما فاز إيفرتون على ضيفه واتفورد 1-0، وتعادل برايتون مع وست هام يونايتد 1-1.

المصدر: وكالات