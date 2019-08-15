"الفيفا" يوقف أوسونا مدى الحياة

قال "الفيفا" إنه فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة، وغرامة قدرها مليون دولار على، رومير أوسونا، أمين الصندوق وعضو اللجنة التنفيذية السابق باتحاد أمريكا الجنوبية، بسبب تلقيه رشاوى.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن الإجراءات المتخذة ضد المسؤول البوليفي، تستند بشكل خاص إلى دوره في منح عقود لشركات تتضمن حقوقا إعلامية وتسويقية لمسابقات الاتحاد بين عامي 2012 و2015.

وشغل أوسونا منصب أمين صندوق اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة "الكونميبول" لمدة 27 عاما، وتم توجيه الاتهام إليه في الولايات المتحدة في 2015، بسبب ادعاءات بتورطه في تلقى رشاوى بلغ مجموعها 200 مليون دولار، كما عمل أيضا كعضو في لجنة "الفيفا" للتدقيق والامتثال.

المصدر: رويترز