تقارير.. بالوتيلي في طريقه إلى بريشيا

يبدو المهاجم "المشاكس" الإيطالي، ماريو بالوتيلي، في طريقه إلى الانضمام إلى نادي بريشيا الإيطالي، كما أكدت تقارير صحافية محلية الأربعاء.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" وشبكة "سكاي" أن بالوتيلي الذي انتهى عقده مع مرسيليا الفرنسي، في 30 يونيو الماضي، سينضم إلى بريشيا بعقد لثلاث سنوات.

وكان بالوتيلي مرشحا للانتقال إلى فلامينغو البرازيلي، لكنه فضل الانتقال إلى المدينة التي نشأ فيها.

ويأمل بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية، في التألق مع فريقه الجديد من أجل تعزيز حظوظه بالعودة إلى منتخب بلاده الذي يغيب عن صفوفه منذ نحو العام، وتحديدا منذ خوضه مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد بولندا في سبتمبر 2018.

ويعود بالوتيلي إلى إيطاليا بعد غياب دام ثلاث سنوات علما بأن تجربته الأخيرة في الدوري المحلي كانت مع ميلان معارا من ليفربول الإنجليزي. ثم دافع بعدها عن ألوان نيس الفرنسي حيث أمضى موسمين سجل خلالهما 43 هدفا، ثم مع جاره مرسيليا لمدة ستة أشهر وسجل 8 أهداف في 15 مباراة.

ولعب بالوتيلي أيضا في صفوف إنترميلان بين 2007 و2010 وساهم في تتويج فريقه بثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي من 2010 إلى 2013، حيث أحرز معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012.

المصدر: أ ف ب