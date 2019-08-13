أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في بيان، الثلاثاء، تغريم مانشستر سيتي بطل إنجلترا 370 ألف فرنك سويسري (380 ألف دولار)، بسبب مخالفة لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عاما.

وقام نادي مانشستر سيتي باختراق قوانين اللعب المالي النظيف في بعض الصفقات الخاصة بلاعبين لم يتم عمرهم 18 عاما.

واكتفى "الفيفا" بتغريم "السيتيزنس" ماليا فقط وعدم اللجوء إلى إيقافه عن ممارسة عمليات سوق الانتقالات كما حدث مع مواطنه تشيلسي منذ عدة أشهر.

وقال "الفيفا" إن لجنة الانضباط أخذت في اعتبارها أن سيتي "أقر بالمسؤولية".

ويخضع سيتي لتحقيقات أخرى من "الفيفا" والاتحاد الأوروبي "اليويفا" فيما يتعلق باللعب المالي النظيف.

وكان تشيلسي، منافس سيتي في الدوري الإنجليزي، تعرض لعقوبة حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام واحد إضافة إلى تغريمه 600 ألف فرنك سويسري، في فبراير الماضي، بسبب مخالفة اللوائح المتعلقة بالانتقالات الدولية للاعبين أقل من 18 عاما.

المصدر: رويترز