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بسبب "الكذب".. مرسيليا يفسخ عقد عادل رامي

الرياضة

بسبب
AFP
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قرر نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي فسخ عقد مدافعه عادل رامي بعد هروبه من التدريبات، من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.

وأخبر رامي ناديه بأنه يعاني من الإصابة، وأنه غير قادر على خوض التدريبات، لكن تمت مشاهدته في برنامج "فورت بويار" أثناء حضوره منافسات للمصارعة، واجتمع محامو مرسيليا مع ممثلي عادل رامي وأبلغوهم بإنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى للاعب هذا العام، حيث سبق وأن تغيب رامي عن التدريبات بعد انفصاله عن النجمة الشهيرة باميلا أندرسون، مما اضطر مارسلييا لاتخاذ بعض الإجراءات التأديبية ضده بسبب عدم حضوره في الموعد المحدد له لبدء التحضيرات.

ولعب رامي مع أندية فالنسيا وإشبيلية في إسبانيا، وميلان في إيطاليا، وارتدى قميص ليل في فرنسا، كما كان ضمن عناصر المنتخب الفرنسي الحائز على كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

المصدر: thesun

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