رونالدو يتحدث عن الفارق بينه وبين ميسي

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال لقاء صحفي، بقدرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وتحدث عن الفارق بينهما.

وتحدث رونالدو مع شبكة "DAZN"الإيطالية حول مستقبله مع يوفنتوس وطموحاته الشخصية والمقارنة المستمرة بينه وبين ميسي.

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وقال النجم البرتغالي خلال اللقاء: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من ناد، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين"، في إشارة إلى تتويجه باللقب القاري عام 2008 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأعوام 2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد الإسباني.

وأضاف: "كنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في "التشامبيونزليغ"، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".

وتابع رونالدو قائلا:"ميسي لاعب ممتاز وسيكون دائما في الذاكرة، وهذا لا يعود فقط إلى فوزه بالكرة الذهبية، ولكن لأنه يتحسن عاما بعد عام مثلي".

وحول نفسه قال النجم البرتغالي: "ما يجعل هناك جديدا كل يوم هي التحديات التي نبحث عنها كلاعبين، منذ بداية مسيرتي وأنا أحب أن أواجه التحديات".

وأضاف: "لا أبحث عن الأموال بقدر بحثي عن النجاحات والمزيد منها، أشعر أنني حققت مسيرة مميزة ولكني لم أشعر بالاكتفاء حتى الآن".

المصدر: وكالات