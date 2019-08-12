يخضع البرازيلي نيتو، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء، لجراحة في معصم اليد اليسرى بعد إصابته بكسر خلال آخر تدريبات الفريق في الولايات المتحدة.

وأشار نادي برشلونة إلى أن نيتو الحارس البديل، سيجري الجراحة تحت إشراف الطبيب، خافيير مير، وأنه سيخضع بعدها لفترة علاج وتأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لبرشلونة.

وبحسب النادي، فإنه عقب انتهاء الجراحة، سيعلن عن نتيجتها والفترة التقريبية التي يحتاجها نيتو للعودة إلى الملاعب.

إلى ذلك، كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن فترة الغياب المتوقعة لنيتو عن الملاعب هي 5 أسابيع تقريبا حتى يتعافى تماما من الإصابة.

وبالتالي من المتوقع أن يغيب نيتو، الذي انتقل لبرشلونة هذا الصيف قادما من فالنسيا، عن أربع مباريات لبرشلونة في "الليغا" أمام أتلتيك بلباو وريال بيتيس وأوساسونا وفالنسيا.

المصدر: وكالات