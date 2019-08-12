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وفاة لاعب كرة قدم دولي بأزمة قلبية

الرياضة

وفاة لاعب كرة قدم دولي بأزمة قلبية
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توفي لاعب وسط منتخب هندوراس السابق، والتر مارتينيز راموس، بعد تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 37 عاما.

وسبق لمارتينيز أن لعب لعديد الأندية، أبرزها بكين جوان الصيني وسان خوزيه أريثكويكس الأمريكي وديبورتيفو ألافيس الإسباني.

وتواجد مارتينيز في قائمة منتخب بلاده بكأس العالم 2010، وخاض بقميص منتخب بلاده 49 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا، وتوّج مع الهندوراس بلقب كأس أمريكا الوسطى عام 2011.

المصدر: وكالات

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