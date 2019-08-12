وفاة لاعب كرة قدم دولي بأزمة قلبية

توفي لاعب وسط منتخب هندوراس السابق، والتر مارتينيز راموس، بعد تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 37 عاما.

وسبق لمارتينيز أن لعب لعديد الأندية، أبرزها بكين جوان الصيني وسان خوزيه أريثكويكس الأمريكي وديبورتيفو ألافيس الإسباني.

😓Se apagó la llama de un excelente seleccionado nacional, se extinguió la llama de la alegría que nos dió Walter Julián "Peri" Martínez con el mundial de Sudáfrica 2010.



Hasta siempre querido amigo, hasta siempre "Peri".



La cancha te espera allá en el cielo.



Q.D.D.G pic.twitter.com/rJA5YCdUPU — Edwin Banegas (@ebanegas31) August 12, 2019

وتواجد مارتينيز في قائمة منتخب بلاده بكأس العالم 2010، وخاض بقميص منتخب بلاده 49 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا، وتوّج مع الهندوراس بلقب كأس أمريكا الوسطى عام 2011.

Fallece el futbolista hondureño Walter 'Pery' Martínez en Estados Unidos pic.twitter.com/olrbvtIlzq — Futbol de Honduras (@hondufut) August 11, 2019

المصدر: وكالات