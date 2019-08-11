ريال مدريد يسقط أمام روما (فيديو)

خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه روما بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وسجل الثنائي البرازيلي مارسيلو وكاسيميرو، هدفي الفريق الملكي، في الدقيقتين (16، و38) على الترتيب. بينما وقع على هدفي فريق العاصمة روما كل من المهاجمين، الأرجنتيني دييغو بيروتي، والبوسني إدين دجيكو، في الدقيقتين (34، و40) على التوالي.

وأهدر مارسيلو، صاحب الهدف الأول للريال، ركلة الجزاء الخامسة للفريق الملكي، حيث اصطدمت كرته بالعارضة وارتدت إلى أرض الملعب، ليخسر الميرنغي (4-5) بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات