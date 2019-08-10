"الأسد" المغربي زياش يمدد عقده مع أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم السبت، تمديد عقد لاعبه المغربي الدولي، حكيم زياش، إلى غاية صيف عام 2022.

وينتهي العقد القديم الذي يربط بين الطرفين صيف عام 2021، وهو ما يعني تمديده اليوم لمدة موسم واحد، مع ترجيح احتمال رفع الراتب السنوي الذي يتقاضاه اللاعب رقم "22" رفقة نادي العاصمة الهولندية.

واقترن اسم صاحب الـ 26 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، وأرسنال الإنجليزي، وإشبيلية الإسباني، وحتى ريال مدريد، لكنه فضل في نهاية المطاف توقيع عقد جديد مع بطل الدوري الهولندي.

ولا تعني خطوة تمديد عقد زياش مع أياكس بشكل نهائي، عدم إمكانية رحيله عن الفريق الهولندي في "الميركاتو" الحالي، رغم أن الاهتمام الجاد بخدمات اللاعب من طرف الأندية الأوروبية قد تقلص منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وتألق زياش، الذي انضم لأياكس عام 2016، بشكل لافت في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث قاد الفريق الهولندي لبلوغ الدور نصف النهائي من المسابقة الأهم في أوروبا على مستوى الأندية، ونجح في هز الشباك أمام ريال مدريد في الدور ثمن النهائي، وتوتنهام في نصف النهائي.

المصدر: وكالات