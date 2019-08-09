رونالدو يتابع حساب حسناء روسية (فيديو)

أعربت البطلة الروسية، داريا كليشينا، نجمة رياضة الوثب الطويل، عن سعاتها لمتابعة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس لكرة القدم، حسابها على موقع "إنستغرام".

وشاركت داريا كليشينا في بث مباشر عبر قناة "Match TV" الروسية، للرد على أسئلة المشتركين بصفحة التواصل الاجتماعي "VKontakte" التابعة للقناة.

وردت النجمة الروسية على سؤال حول شعورها عندما بدأ كريستيانو رونالدو متابعة حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "إنه رياضي رائع. وأحترمه. بالطبع إنه شعور لطيف. الآن أتابع حسابه (الإنستغرام). أشاهد كيف يتدرب، بالرغم من أنني بعيدة عن كرة القدم".

وأضافت النجمة الروسية: "أعتقد أن الكثيرين لديهم ما يتعلمونه من كريستيانو. إنه يعمل بكفاءة عالية على بنيته الجسدية".

وحول مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020"، قالت داريا كليشينا (28 عاما) إنها حققت المعايير الأولمبية، ولكن بعد بطولة روسيا للألعاب القوى، سيتضح من سيشارك في الألعاب الأولمبية القادمة.

المصدر: "Match TV"