الدوري الإنجليزي.. استخدام تقنية "الفار" للمرة الأولى في مباراة ليفربول ونوريتش

تتجه الأنظار اليوم الجمعة، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، إلى ملعب "آنفيلد"، الذي سيكون مسرحا لمواجهة ليفربول ونوريتش سيتي، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وستدخل هذه المواجهة تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ستشهد استخدام تقنية الفيديو في التحكيم "الفار"، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة.

🏆 @premierleague#GameWeek1

⚽ Liverpool vs Norwich City

📅 Sabtu, 10 Agustus 2019

🕡 KO jam 02.00 WIB

📺 LIVE #MOLATV

🚩 #WasitEPL: Michael Oliver



*Note: Musim 2019-2020, Liga Inggris sudah memakai Video Assistant Referee (VAR) pic.twitter.com/N5UkNCDIt7 — #WasitEPLIndonesia (@WasitEPL) August 9, 2019

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في نوفمبر الماضي، موافقة أندية المسابقة، على استخدام تقنية الفيديو، بداية من هذا الموسم (2019 / 2020).

وستتم الاستعانة بتقنية "الفار" في 4 حالات وهي: ضربة الجزاء، والتسلل، والبطاقة الحمراء، وتحديد هوية اللاعب الذي تلقى الإنذار.

Le VAR fera son apparition en Premier League à l'occasion de Liverpool-Norwich, ce soir à 21 heures.



Quatre situations d'utilisation : but, penalty, carton rouge direct ou identité d'un joueur qui reçoit un carton. pic.twitter.com/rxtlve35yv — Actu Foot (@ActuFoot_) August 9, 2019

واستخدمت تقنية "الفار" في عدة دوريات أوروبية، كالدوري الألماني والإيطالي والإسباني، كما ظهرت في مونديال روسيا 2018، وكأس إفريقيا 2019، و"كوبا أمريكا 2019".

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وتقام اليوم مباراة واحدة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، على أن تكتمل بقية مباريات الجولة غدا وبعد غد الأحد.

المصدر: وكالات