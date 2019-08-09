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الدوري الإنجليزي.. استخدام تقنية "الفار" للمرة الأولى في مباراة ليفربول ونوريتش

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. استخدام تقنية
AFP Oli SCARFF
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تتجه الأنظار اليوم الجمعة، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، إلى ملعب "آنفيلد"، الذي سيكون مسرحا لمواجهة ليفربول ونوريتش سيتي، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وستدخل هذه المواجهة تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ستشهد استخدام تقنية الفيديو في التحكيم "الفار"، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في نوفمبر الماضي، موافقة أندية المسابقة، على استخدام تقنية الفيديو، بداية من هذا الموسم (2019 / 2020).

وستتم الاستعانة بتقنية "الفار" في 4 حالات وهي: ضربة الجزاء، والتسلل، والبطاقة الحمراء، وتحديد هوية اللاعب الذي تلقى الإنذار.

واستخدمت تقنية "الفار" في عدة دوريات أوروبية، كالدوري الألماني والإيطالي والإسباني، كما ظهرت في مونديال روسيا 2018، وكأس إفريقيا 2019، و"كوبا أمريكا 2019".

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وتقام اليوم مباراة واحدة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، على أن تكتمل بقية مباريات الجولة غدا وبعد غد الأحد.

المصدر: وكالات

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