المغرب يفاضل بين مدربين شهيرين مقابل راتب ضخم

كشفت مصادر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، يفاضل بين الثنائي البوسني وحيد خاليلوزيتش والفرنسي لوران بلان، لتولي مهمة تدريب منتخب "أسود الأطلس"، خلفا للفرنسي هيرفي رونار.

ونقل موقع "هسبورت" المغربي، عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن من جملة الشروط التي ركز عليها الاتحاد المغربي للكرة، هو الراتب الشهري المخصص للمدرب الجديد لمنتخب "أسود الأطلس"، وأنه مستعد لدفع راتب شهري يتراوح بين نحو 95 ألف دولار و115 ألف دولار (100 مليون و120 مليون سنتيم)، في حال كان الخيار مدربا من المستوى "الأول"، علما أن هيرفي رونار كان يحصل على نحو 57 ألف دولار، قبل أن تتم مضاعفة المبلغ (60 مليون سنتيم إلى 120).

وأشارت المصادر إلى أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيفاضل بين المدرب البوسني ونظيره الفرنسي من خلال شروطهما المادية وتفاصيل أخرى، خاصة بعد أن لقي الثنائي إجماعا داخل المكتب المديري لاتحاد الكرة، مع وجود ميول أكثر إلى المدرب السابق لنادي نانت الفرنسي.

وأشار "هسبورت" إلى أن المدرب الفرنسي لوران بلان اجتمع في أحد فنادق الرباط، مع لقجع صباح اليوم الخميس.

المصدر: "hespress"