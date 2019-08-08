فتحت شرطة مقاطعة "ميرسيسايد" في ليفربول، تحقيقا في واقعة عنصرية جديدة ضد الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول.

وتعرض صلاح لهجوم عنصري من أحد مشجعي نادي إيفرتون عبر موقع "تويتر"، لتصدر الشرطة على الفوز بيانا جاء فيه: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية ضد لاعب كرة قدم في ليفربول، تضمنت صورة ساخرة للاعب، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر".

‘Racist tweet’ aimed at Mohamed Salah being investigated by police as Everton issue statement https://t.co/31hFmrs7Q9 — Indy Football (@IndyFootball) August 8, 2019

وشدد البيان، على أنه لن يتم التسامح مع جريمة العنصرية بأي حال من الأحوال، وبالتحديد مع الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت لاستهداف الآخرين.

من جانبه، قال المتحدث باسم نادي إيفرتون: "إيفرتون يدين بكل قوة كل أنواع العنصرية، لقد شاركنا المادة مع السلطات المختصة، وننظر في الأمر بشكل أعمق لفهم ما إذا كان مستخدم "تويتر" محل مساءلة، معروف للنادي بأي شكل من الأشكال".

Everton have slammed a number of racist tweets about Mohamed Salah by an alleged fanhttps://t.co/nnsMSw1Yi1 — Liverpool Echo (@LivEchonews) August 8, 2019

وكان أحد مشجعي نادي إيفرتون، نشر عدة تغريدات وصور عبر حسابه في "تويتر"، تحمل العديد من الإساءات والتهديدات لصلاح.

وهذه الواقعة من العنصرية ليست الأولى للنجم المصري في إنجلترا، فقد تعرض لمثلها من مشجعي تشيلسي وويست هام يونايتد.

المصدر: وكالات