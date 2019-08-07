بالفيديو .. هدف "عالطاير" بقدم إيسكو
Globallookpress firo Sportphoto/Marcel Engelbrec
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نشر فريق ريال مدريد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع "تويتر" للاعبه إيسكو أثناء تسجيله هدفا مميزا، وذلك قبيل المباراة الودية أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وسدد إيسكو كرة "على الطائر" في المرمى خلال تدريبات الفريق الملكي قبل مواجهة ريد بول سالزبورغ، مساء اليوم الأربعاء.
BOOM @isco_alarcon!! 👊 #HalaMadridpic.twitter.com/AKIQ4ZhbPV— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) 7 de agosto de 2019
المصدر: "twitter/realmadridarab"
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