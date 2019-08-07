بالفيديو .. هدف "عالطاير" بقدم إيسكو

نشر فريق ​ريال مدريد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ​مواقع "تويتر" للاعبه إيسكو​ أثناء تسجيله هدفا مميزا، وذلك قبيل المباراة الودية أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ​ ​النمساوي​.

وسدد إيسكو كرة "على الطائر" في المرمى خلال تدريبات الفريق الملكي قبل مواجهة ​ريد بول سالزبورغ، مساء اليوم الأربعاء.

المصدر: "twitter/realmadridarab"