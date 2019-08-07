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بالفيديو .. هدف "عالطاير" بقدم إيسكو

الرياضة

بالفيديو .. هدف
Globallookpress firo Sportphoto/Marcel Engelbrec
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نشر فريق ​ريال مدريد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ​مواقع "تويتر" للاعبه إيسكو​ أثناء تسجيله هدفا مميزا، وذلك قبيل المباراة الودية أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ​ ​النمساوي​.

وسدد إيسكو كرة "على الطائر" في المرمى خلال تدريبات الفريق الملكي قبل مواجهة ​ريد بول سالزبورغ،  مساء اليوم الأربعاء.

المصدر: "twitter/realmadridarab"

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