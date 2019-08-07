مدرب ليفربول يقول كلمته بشأن مصير صلاح

صرح الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول لكرة القدم، بأن ثنائي الهجوم، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني باقيان مع "الريدز"، رغم حديث الجماهير عن الحاجة للتعاقد مع بدلاء.

وتحدث كلوب خلال حوار مع شبكة "سكاي" في نسختها الإنجليزية، عن سياسته حول الصفقات، قائلا: "بالنظر للأندية الأخرى فهي تقوم بصفقات ضخمة، وبالنظر إلى فريقنا سنجد الجمهور يتحدث عن حاجة الفريق لبدلاء للثنائي محمد صلاح وساديو ماني".

وأضاف كلوب :"صلاح وماني الآن معنا، الجمهور يعتقد أنه يوجد بدلاء أفضل من اللاعبين اللذين لدينا لكن دون أن يكون هناك دليل".

وأوضح: "ما يحدث أشبه بالسيارة الجديدة: سيارتك القديمة موثوق بها تماما، لكن تريد سيارة جديدة بعد أسبوعين وبعدها تنهار".

أشار المدرب الألماني إلى أنه: "كان هناك إنفاق ضخم خلال الصيف الحالي، ذلك أن السيتي أبرم أكبر صفقة في تاريخه من خلال شراء رودري، هذا أيضا حدث مع اليونايتد عندما تعاقد مع أغلى مدافع في العالم وهو هاري ماغواير، أيضا أرسنال انتدب نيكولاس بيبي في صفقة تاريخية، وتوتنهام أبرم أكبر صفقة في تاريخه مع ندومبيلي".

وأعرب كلوب عن اعتقاده بأن: "هناك ستة فرق على الأقل تبدو أنها ستنافس على اللقب، حتى إيفرتون ظهر طموحا لقد فعلوا الكثير وأعتقد أنهم سيواصلون عقد الصفقات".

وسيستهل "الريدز" مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة الصاعد حديثا فريق نوريتش سيتي، يوم الجمعة المقبل.

المصدر: وكالات