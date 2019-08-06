في صفقة ربما تبدو غريبة ومفاجئة للكثيرين، اتفقت إدارة يوفنتوس مع نظيرتها في مانشستر سيتي، على عقد صفقة تبادلية قبل يومين من إقفال سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن الصفقة تشمل دفع "السيتي" مبلغا ماليا قيمته 25 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى انتقال البرازيلي دانيلو إلى يوفنتوس، مقابل حصول الأول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي لـ"السيدة العجوز" جواو كانسيلو.

Juventus defender Joao Cancelo is undergoing a medical in Manchester ahead of a move to Manchester City 🔜 pic.twitter.com/mUTL41MaU7 — Goal (@goal) August 6, 2019

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن كانسيلو وصل اليوم إلى مانشستر للخضوع للفحص الطبي الروتيني، تمهيدا لانضمامه إلى "السيتي"، في المقابل، وافق دانيلو على توقيع عقد يدافع بموجبه عن ألوان يوفنتوس خلال السنوات الخمس المقبلة.

125 - With Inter and Juventus João Cancelo completed 125 dribbles in all competitions, more than any other Serie A defender since 2017/18. Switch. pic.twitter.com/9XXpmzRqa5 — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 6, 2019

وشارك كانسيلو البالغ 25 عاما "السيدة العجوز" الموسم المنقضي في 25 مباراة، وسجل هدفا واحدا وصنع ثلاثة أخرى لزملائه، بينما ظل دانيلو (28 عاما) حبيس دكة البدلاء في غالب مباريات "السيتي" في الموسم الماضي.

الماضي: matchtv.ru