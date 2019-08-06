يواصل يوفنتوس محاولاته لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الجارية، وتهتم إدارة "البيانكونيري" حاليا بالتعاقد مجددا مع الفرنسي بول بوغبا الذي رحل عن الفريق عام 2016.

وكشفت صحيفة Tuttosport الإيطالية، أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، ومينو رايولا وكيل أعمال بوغبا سافروا إلى إنجلترا، للتفاوض بشأن ضم النجم الفرنسي الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة، أن يوفنتوس سيعرض ثلاثة من أبرز لاعبيه، وهم صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا، والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي، من أجل إعادة بوغبا إلى تورينو مجددا.

Juventus offer three players in exchange for Paul Pogba https://t.co/AJVSvrEoUnpic.twitter.com/79D7a0gvsr — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 6, 2019

وأشارت إلى أن هذا العرض هو تطور لمفاوضات الفريقين لمبادلة ديبالا بالبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر، والتي فشلت في الساعات الماضية، ويرى يوفنتوس أن تقديم 3 لاعبين بهذه القيمة مقابل بوغبا عرض جيد ويمكن لمانشستر يونايتد التفكير فيه.

وقضى بوغبا (26 عاما) 4 مواسم (بين 2012 و2016) في صفوف يوفنتوس، قبل الانضمام إلى اليونايتد في صفقة قدرت قيمتها بنحو 89 مليون جنيه إسترليني، جعلته حينها أغلى لاعب في العالم.

المصدر: thesun + وكالات