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شاهد.. سوريا تنجو من الهزيمة أمام اليمن

الرياضة

شاهد.. سوريا تنجو من الهزيمة أمام اليمن
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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نجا المنتخب السوري من الهزيمة أمام نظيره اليمني (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا، التي تستضيفها العراق.

وأحرز المهاجم اليمني محسن قراوي هدف التقدم لبلاده، في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع لزمن الشوط الأول.

ورد المهاجم السوري البديل فراس الخطيب بهدف التعادل، بحلول الدقيقة 61 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب كربلاء بالعراق. 

 

وحصد المنتخبان، بعد هذا التعادل، باكورة نقاطهما في البطولة، وذلك عقب هزيمة منتخب سوريا أمام لبنان (1-2)، واليمن أمام فلسطين (0-1)، في الجولة الأولى للمسابقة.

ويشغل منتخب سوريا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد نقطة يتيمة، ويليه اليمن في المركز الخامس الأخير بفارق الأهداف.

بينما يتصدر العراق قائمة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق 3 نقاط على منتخبي لبنان وفلسطين، اللذين يتقاسمان المركزين الثاني والثالث.

المصدر: وكالات

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