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إصابة ميسي تحرم عجوزا من تحقيق حلمها

الرياضة

إصابة ميسي تحرم عجوزا من تحقيق حلمها
Reuters
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ضاعت فرصة مثالية لسيدة عجوز لتحقيق حلمها برؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان من المقرر له أن يلعب المباراة الودية بين برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في ميامي الأمريكية.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة نشرتها فتاة على "تويتر" لجدتها مرتدية قميص ميسي بالرقم 10، إلى جانب تذكرة الدخول للمباراة المنتظرة.

وعلقت الفتاة على الصورة: "سنأخذ جدتي الرائعة إلى مباراة نابولي مع برشلونة، إذ تقول إنه لا يمكن لها أن تموت بسلام دون رؤية ميسي شخصيا وهو يلعب، يا له من أمر مضحك". 

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ولم يشارك ميسي في أي مباراة ودية مع برشلونة بسبب استمرار إجازته الصيفية، بعد عودته من منافسات كأس كوبا أمريكا التي شارك فيها مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وكان ميسي قد أصيب في ساقه اليمنى خلال مشاركته في تدريبات الفريق اليوم الاثنين، وبالتالي سيظل في إسبانيا، للتعافي وتلقي العلاج.

وأعلن نادي برشلونة إصابة نجمه الأرجنتيني خلال التدريبات، وعدم سفره مع بعثة الفريق التي ستتجه للولايات المتحدة لخوض معسكر تدريبي هناك استعدادا للموسم الجديد، فيما أشارت تقارير صحفية، إلى أن الإصابة ستبعد ميسي عن الملاعب قرابة 10 أيام.

المصدر: "تويتر"

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