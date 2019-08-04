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تسيسكا يعود بالنقاط من أرض روبين قازان

الرياضة

تسيسكا يعود بالنقاط من أرض روبين قازان
Sputnik
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حقق تسيسكا موسكو فوزا ثمينا على مضيفه روبين قازان 1-0، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تسيسكا بالفضل للاعبه فيودور تشالوف الذي أحرز هدف الفوز في (د.41).

وبهذا الفوز رفع تسيسكا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف زينيت المتصدر (10 نقاط)، في المقابل تجمد رصيد روبين قازان عند النقطة 7 في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، تغلب نادي أرسنال القادم من مدينة تولا على مضيفه تامبوف بهدف نظيف.

المصدر: RT

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