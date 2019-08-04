تسيسكا يعود بالنقاط من أرض روبين قازان

حقق تسيسكا موسكو فوزا ثمينا على مضيفه روبين قازان 1-0، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تسيسكا بالفضل للاعبه فيودور تشالوف الذي أحرز هدف الفوز في (د.41).

Третья победа подряд! Гол Чалова приносит три очка в Казани! #РубинЦСКАpic.twitter.com/JkXTNQ88fi — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 августа 2019 г.

وبهذا الفوز رفع تسيسكا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف زينيت المتصدر (10 نقاط)، في المقابل تجمد رصيد روبين قازان عند النقطة 7 في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، تغلب نادي أرسنال القادم من مدينة تولا على مضيفه تامبوف بهدف نظيف.

المصدر: RT