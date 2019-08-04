شاهد.. تتويج أول بطلة "حامل" في تاريخ WWE

أصبحت الأمريكية ماريا كانيليس أول بطلة "حامل" في تاريخ منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

ونشرت كانيليس فيديو وصورا على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتشار نبأ حملها، معبرة عن سعادتها بهذا الإنجاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه من الصعب على كانيليس المشاركة في منافسات المصارعة الحرة طيلة فترة حملها.

المصدر: twitter@MariaLKanellis