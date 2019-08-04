شاهد.. تتويج أول بطلة "حامل" في تاريخ WWE
twitter@MariaLKanellis
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أصبحت الأمريكية ماريا كانيليس أول بطلة "حامل" في تاريخ منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE.
OH BABY! #247Title#247Champion@MariaLKanellispic.twitter.com/rk15aqEiLd— WWE (@WWE) 3 августа 2019 г.
ونشرت كانيليس فيديو وصورا على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتشار نبأ حملها، معبرة عن سعادتها بهذا الإنجاز.
Well, that was a short-lived reign for @RealMikeBennett. @MariaLKanellis is the NEW #247Champion! #RAWpic.twitter.com/ek0cg6LJG0— WWE (@WWE) 30 июля 2019 г.
وأشارت تقارير صحفية إلى أنه من الصعب على كانيليس المشاركة في منافسات المصارعة الحرة طيلة فترة حملها.
المصدر: twitter@MariaLKanellis
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