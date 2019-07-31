بات الكرواتي ديان لوفرين أقرب إلى الرحيل عن فريقه ليفربول الإنجليزي، من أجل خوض مغامرة جديدة مع نادي روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وأوردت صحيفة "La Gazzetta Dello Sport" الإيطالية، أنه بعد محاولة فاشلة من نادي روما للتوقيع مع المدافع البلجيكي لتوتنهام توبي ألدرفيرد، حول الفريق الإيطالي اهتمامه إلى لوفرين.

AS Roma are ready to turn their attention to Dejan Lovren while they are still waiting to understand if Alderweireld is affordable. The Croatian defender would cost around €20m. [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/V4LJ8U5JR9 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) July 31, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول، يطالب بالحصول على 20 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الكرواتي، الذي يمتد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2021.

ويرتبط لوفرين (29 عاما)، الصديق المقرب لنجم روما السابق والحالي لليفربول الدولي المصري محمد صلاح، أيضا بالانتقال إلى نادي ميلان، أحد عمالقة "الكالتشيو".

وخاض الدولي الكرواتي 18 مباراة في الموسم الماضي مع ليفربول، وسجل هدفا واحدا، وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر: matchtv.ru