أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، استمرار المدرب ليونيل سكالوني كمدير فني لـ "الألبيسيليستي" حتى نهاية تصفيات مونديال قطر 2022، وذلك بعد أن كان يعمل بصفة مؤقتة.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني في بيان مقتضب، أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قررت استمرار، ليونيل سكالوني، على رأس المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022".

واستلم سكالوني، اللاعب السابق لنيولز أولد بويز وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، مهمة الإشراف على المنتخب بصفة مؤقتة في أغسطس 2018 عقب مونديال روسيا لخلافة، خورخي سامباولي، المقال من منصبه، ثم ثبت في منصبه في تشرين نوفمبر الماضي لقيادة المنتخب في كوبا أمريكا التي حلت فيها الأرجنتين ثالثة.

وعطفا على النتائج الإيجابية التي حققها سكالوني مع "راقصي التانغو"، قرر الاتحاد الأرجنتيني، في ديسمبر الماضي، استمراره في منصبه حتى بطولة كوبا أمريكا 2019 التي احتضنتها البرازيل، الشهر الماضي، وودعتها الأرجنتين من نصف النهائي.

ويتكون الطاقم الفني لسكالوني من نجوم سابقين في الأرجنتين، هم المدافعين والتر صامويل وأيالا، ولاعب الوسط بابلو آيمار، هذا بالإضافة لسيزار لويس مينوتي، الذي يعمل كمدير للمنتخبات الوطنية.

المصدر: وكالات